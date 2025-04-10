"Это любовь". Житель Джальджулии обвинен в изнасиловании 15-летней

В окружной суд в Лоде подано обвинительное заключение против 31-летнего Ахмада Удэ из Джальджулии, который был задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Петах-Тикве.

Согласно тексту обвинения, поздно вечером 27 марта 2025 года Ахмад Удэ заметил на автобусной остановке в Бней-Браке 15-летнюю девочку, с которой ранее не был знаком. Девочка спросила его, не знает ли он, как ей добраться до железнодорожного вокзала Савидор Мерказ. Злоумышленник сказал девочке, что им по пути и заставил ее сесть вместе с ним в автобус, который шел в сторону Петах-Тиквы. Во время поездки обвиняемый гладил и целовал несовершеннолетнюю, несмотря на ее сопротивление и попытки отстраниться от него. В Петах-Тикве Ахмад Удэ потребовал, чтобы девочка вышла вместе с ним из автобуса, отвел ее в подворотню, где сорвал с нее одежду, избил и изнасиловал. Позже он заявил жертве: "Это не изнасилование, это любовь".

Прокуратура попросила суд продлить срок содержания обвиняемого под стражей до вынесения приговора.