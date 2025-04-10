x
10 апреля 2025
|
последняя новость: 14:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2025
|
10 апреля 2025
|
последняя новость: 14:25
10 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Это любовь". Житель Джальджулии обвинен в изнасиловании 15-летней

Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 10 апреля 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 13:52
"Это любовь". Житель Джальджулии обвинен в изнасиловании 15-летней
Yossi Zamir /Flash90

В окружной суд в Лоде подано обвинительное заключение против 31-летнего Ахмада Удэ из Джальджулии, который был задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Петах-Тикве.

Согласно тексту обвинения, поздно вечером 27 марта 2025 года Ахмад Удэ заметил на автобусной остановке в Бней-Браке 15-летнюю девочку, с которой ранее не был знаком. Девочка спросила его, не знает ли он, как ей добраться до железнодорожного вокзала Савидор Мерказ. Злоумышленник сказал девочке, что им по пути и заставил ее сесть вместе с ним в автобус, который шел в сторону Петах-Тиквы. Во время поездки обвиняемый гладил и целовал несовершеннолетнюю, несмотря на ее сопротивление и попытки отстраниться от него. В Петах-Тикве Ахмад Удэ потребовал, чтобы девочка вышла вместе с ним из автобуса, отвел ее в подворотню, где сорвал с нее одежду, избил и изнасиловал. Позже он заявил жертве: "Это не изнасилование, это любовь".

Прокуратура попросила суд продлить срок содержания обвиняемого под стражей до вынесения приговора.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 апреля 2025

Задержан "спаситель", пытавшийся изнасиловать несовершеннолетнюю
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 марта 2025

Арестован житель Иерусалима, заказавший через интернет партию "наркотика для изнасилования"