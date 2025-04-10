Ликвидирован командир "Батальона Шуджаийя" ХАМАСа

ЦАХАЛ и ШАБАК объявили о ликвидации командира "Батальона Шуджаийя" террористической организации ХАМАС Хатама Разака Абд аль-Карима Шейха Халиля.

Судя по официальному сообщению, Хатам Халиль был уничтожен 9 апреля в результате удара по штабу боевиков ХАМАСа на востоке города Газа, примерно в 1 км от линии, на которой дислоцированы силы ЦАХАЛа.

Отмечается, что Хатам Халиль, помимо прочего, руководил действиями террористов ХАМАСа при нападении на населенный пункт Нахаль Оз 7 октября 2023 года.

До событий "черной субботы" Хатам Халиль был командиром роты спецназа "Нухба" в "Батальоне Шуджаийя", он участвовал во множестве атак против Израиля. На должность командира батальона он был назначен после того, как были ликвидированы предыдущие командиры этого подразделения ХАМАСа – Уафам Фархат и Джамиль Уадия.

ЦАХАЛ подчеркивает: "Перед атакой были приняты меры по снижению ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию".