Опубликован отчет ЦАХАЛа о бое в кибуце Реим и у перекрестка "Реим"

Армия обороны Израиля опубликовала отчет по результатам внутриармейского расследования нападения террористов и обстоятельств боев в кибуце Реим и в районе перекрестка Реим. Перед публикацией результаты расследования в более полном варианте были представлены жителям кибуца, семьям погибших и похищенных, а также бойцам отряда быстрого реагирования кибуца ("китат коненут"). Отчет был представлен бывшему командующему Южным военным округом генерал-майору Ярону Финкельману.

Следственная группа установила, что ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите кибуца Реим. Героизм бойцов "китат коненут" и жителей кибуца, их находчивость, взаимопомощь и инициативность, проявленные в часы боя, а также отважные действия бойцов ЦАХАЛа и сотрудников полиции заслуживают всякого уважения.

Во время бойни в кибуце Реим и на перекрестке Реим были убиты семь гражданских лиц и 15 бойцов сил безопасности. Из кибуца Реим были похищены пятеро гражданских, все они вернулись в рамках первого соглашения об освобождении заложников в ноябре 2023 года. 43 участника фестиваля Nova, бежавших с бойни на фестивальной площадке, нашли укрытие в кибуце Реим. 42 из них выжили. Напомним, отчет о событиях на фестивальной площадке возле кибуца Реим в "черную субботу" 7 октября 2023 года был опубликован ЦАХАЛом неделю назад, 3 апреля.

В соответствии с выводами следственной группы, на территорию кибуца Реим проникли около 80 террористов, которые совершали убийства, похищения, поджоги и грабежи. Дома в кибуце были серьезно повреждены, и процесс восстановления населенного пункта будет продолжительным.

Следственную группу возглавлял бригадный генерал Игаль Дадон, в группу входили доктор Анат Штерн, исследовательница из исторического отдела ЦАХАЛа, а также другие специалисты. Речь идет о внутриармейском расследовании, в рамках которого изучались действия системы безопасности и анализировались ошибки и недочеты оперативного планирования до нападения и в процессе боев. Точной и полной картины происходившего в те дни эти отчеты не дают, о чем свидетельствуют заявления представителей семей погибших и похищенных, ознакомленных с результатами расследований ранее.

Расследование длилось около года, оно включало беседы с сотрудниками служб безопасности и бойцами отряда быстрого реагирования кибуца, участвовавшими в боях, с гражданскими лицами и с жителями кибуца Реим. Были также изучены документы, материалы и свидетельства, включая отчеты представителей различных задействованных в боях подразделений, видеозаписи с камер наблюдения, записи разговоров и переписки, разведывательные материалы, открытые данные и многое другое. Все это было необходимо для формирования четкой картины развития событий, насколько это возможно. Однако создатели отчета подчеркивают: учитывая сложные обстоятельства, в расследовании могут быть неточности, и не исключена вероятность появления дополнительных деталей в будущем.

Речь идет о военно-оперативном расследовании, которое сосредоточено на развитии событий, ведении боя и действиях военнослужащих. Бой и резня в кибуце Реим были одним из десятков очагов боевых действий во время внезапной атаки террористов 7 октября 2023 года. Проникновение тысяч террористов в десятках мест одновременно стало основным фактором, затрудняющим прибытие служб безопасности к местам боев.

Накануне внезапного нападения в районе действовал 51-й батальон бригады "Голани". К моменту нападения в кибуце Реим находились десять вооруженных людей, в том числе восемь членов отряда быстрого реагирования.

В 06:29 ХАМАС начал массированный ракетный обстрел юга Израиля из сектора Газы, обстрелу подвергались все населенные пункты Западного Негева и тыла Израиля. Террористы прорвали разделительное заграждение в десятках разных точек, после чего проникли на территорию Государства Израиль на машинах, мотоциклах и пешком. В течение считанных минут весь район оказался под хорошо организованной атакой при значительном численном превосходстве противника.

Следственная группа разделила очаги боевых действий на две основные зоны: бой внутри кибуца Реим и бои за его пределами, в районе перекрестка реим (дороги 232 и 234).

Первый этап. Проникновение террористов в кибуц, сражения "китат коненут" (с 06:29 до 09:47)

В 06:29 сработала система оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", координатор безопасности кибуца ("РАВШАЦ – раказ битахон шутеф цваи") проверил готовность членов отряда быстрого реагирования и направил их в точку сбора с видом на ведущие к кибуцу дороги. В 07:20 бойцы "китат коненут" встретились в точки сбора и были распределены "равшацем" наблюдать за тремя секторами.

В период с 07:00 до 07:30 в кибуц вошли 35 молодых людей, бежавших с проходившего поблизости фестиваля Nova.

В 07:51 в кибуц пешком проникли около 15 террористов. Они вошли через южные ворота и начали продвигаться в направлении жилых домов. Бойцы отряда быстрого реагирования, обнаружившие террористов, вступили с ними в бой, в ходе которого один террорист был ликвидирован, а остальные отступили к южным воротам.

В 08:01 в кибуц проникли еще около 40 террористов на пяти автомобилях, они начали продвигаться в направлении молодежного района и промышленной зоны кибуца Реим. В это время в кибуце находились около 60 террористов, которые совершали убийства и похищения людей. В ходе боев с ними погиб боец разведроты бригады "Цанханим", находившийся в кибуце Реим в отпуске.

В 08:14 террористы похитили пятерых гражданских лиц из кибуца Реим и убили еще семерых. На этом этапе бойцы "китат коненут" начали менять свою дислокацию в соответствии с проникновением террористов и вели с ними бои по всему кибуцу.

В 08:20 группа из девяти террористов попыталась атаковать западную часть кибуца, но два бойца отряда быстрого реагирования сумели их остановить. Руководитель "китат коненут" и один из его бойцов сумели создать дополнительный заслон на севере кибуца и ликвидировали примерно пять террористов. Эти действия "китат коненут" предотвратили продвижение террористов к жилым домам кибуцников и сорвали массовую резню.

Примерно в 09:00 в кибуц пешком проникли еще около 20 террористов, которые пробрались через брешь в заборе рядом с западными воротами, они начали поджигать дома в западном районе кибуца Реим.

На этом этапе на территории кибуца находились около 80 террористов. За пределами кибуца в это время еще один боец "китат коненут", вооруженный только личным пистолетом, присоединился к отряду спецназа полиции ЯСАМ-Негев, расположившемуся возле задних ворот кибуца, вместе они начали бои с боевиками, занявшими позиции к югу от кибуца возле дороги 234. В это время другие бойцы отряда быстрого реагирования прибыли в западный район кибуца и вели там бои с террористами.

В 09:30 сотрудники служб безопасности, находившиеся на различных заданиях, пересекли дорогу 234 на двух полицейских машинах и одном военном транспорте. По прибытии они начали сражаться с террористами, уничтожив не менее шести из них. В бою на дороге 234 погибли три солдата ЦАХАЛа и командир полицейского участка Рахата, еще четверо израильтян были ранены.

Второй этап. Бой в южном и западном районах кибуца Реим (с 09:47 до 11:25)

В 09:47 боец отряда быстрого реагирования вместе с пятью полицейскими сумели войти в кибуц пешком через южные ворота. Войдя, они присоединились к двум бойцам "китат коненут", создавшим заслон в одном из районов южной части кибуца Реим.

Параллельно с этим девять террористов двигались к району А-Маавар (переходному между западным жилым районом и образовательным комплексом, где находятся детские сады и школы). Там они столкнулись с объединенными силами полиции и "китат коненут". В бою был ранен один террорист, остальные отступили на север кибуца Реим к молодежному району. После этого объединенный отряд разделился, чтобы изолировать молодежный район и эвакуировать жителей из горящих домов в западном жилом районе.

В 10:15 террористы совершили попытку еще одной волны атаки на кибуц, но им не удалось проникнуть в Реим благодаря открытому бойцами отряда быстрого реагирования огню. В ходе этого обстрела возле забора кибуца были ликвидированы около пяти террористов. На этом этапе бойцы "китат коненут" обнаружили четырех израильтян, бежавших с фестиваля возле Реим, провели их в кибуц через дренажную трубу, после чего один из бойцов отряда быстрого реагирования отвел их в укрытие в своем доме.

В 10:20 сотрудники полиции, направлявшиеся на помощь полицейской машине возле перекрестка Реим, прибыли к главным воротам кибуца Реим и ликвидировали пятерых террористов, находившихся там. Затем полицейские приступили к эвакуации гражданских лиц, находившихся в мобильном бомбоубежище ("мигунит") к востоку от кибуца Реим.

Параллельно с этим автомобиль сил безопасности, застрявший на перекрестке Реим, открыл огонь по террористам, прибывшим с перекрестка Гама. Сочетание этих четырех действий предотвратило вторую волну атаки террористов на кибуц Реим с севера и с запада.

В 11:00 военнослужащие 450-го батальона, направлявшиеся у кибуц Кисуфим, проезжали мимо Реим по дороге 234 на автобусе и двух джипах. Бойцы ЯСАМ, находившиеся на дороге, остановили их и сообщили их командиру о присутствии террористов вдоль дороги. Военнослужащие покинули транспортные средства и начали зачистку террористов вдоль дороги с обеих сторон, в ходе зачистки они уничтожили троих террористов и захватили одного живым. После зачистки перекрестка Реим военнослужащие двинулись на запад по дороге 232 и продолжили поиски, в ходе которых уничтожили пятерых террористов и спасли из багажника автомобиля женщину, которую террористы пытались похитить с фестиваля Nova.

Третий этап. Прибытие сил ЦАХАЛа, начало зачистки кибуца и восстановление оперативного контроля (с 11:26 до 16:00)

В 11:26 после эвакуации жителей из сожженных домов в западном жилом районе, отряд полицейских присоединился к бойцам отряда быстрого реагирования, вместе они двинулись в направлении общежитий для иностранных рабочих и молодежного района кибуца Реим. На этом этапе силы вновь разделились, часть отправилась в сторону треугольного сквера ("мешулаш а-ной"), где начали бой с террористами, устроившими засаду возле центральных ворот кибуца. В результате перестрелки был ранен один из полицейских, а террористы отступили к молодежному району.

В период с 11:40 до 12:15 на территорию кибуца прибыли силы ЦАХАЛа. Первым вошедшим в кибуц Реим отрядом был командир многодоменного подразделения 888 "Рефаим" со своей командной группой ("хавура пикуд кидмит, ХАПАК"), затем к ним присоединились другие силы, в том числе военнослужащие подразделения "Железный купол, все они сражались на территории кибуца Реим и за его пределами. По пути к точке встречи в кибуце объединенные силы подразделения "Эгоз" и многодоменного подразделения спасли 11 молодых людей, укрывшихся в одном из домов в кибуце, в то время как другой отряд многодоменного подразделения во главе с командиром подразделения и в сотрудничестве с бойцами ЯСАМ спасли 17 молодых людей, укрывшихся в другом доме.

К 12:30 все военнослужащие, примерно 45 бойцов, сосредоточились в точке к югу от молодежного района кибуца Реим. На этом этапе командир многодоменного подразделения 888 "Рефаим" взял командование над всеми силами, находившимися в кибуце, и распределил их по секторам боевых действий в молодежном районе.

Бойцы начали зачистку домов, вступая в перестрелки с террористами. В 13:10 отряд подразделения "Рефаим" выполнил обходной маневр к северу от молодежного района для зачистки его от террористов. К этому отряду присоединилась импровизированная группа курсантов офицерских курсов бригады "Голани". В ходе наступления был спасен гражданский из одного из домов. В 13:25, обеспечивая прикрытие выполнявшего обходной маневр отряда и координации атаки командир многодоменного подразделения был убит. В боях с террористами на севере кибуца погибли два бойца, еще трое были ранены. После гибели командира подразделения "Рефаим" командование действующими в кибуце Реим силами взял на себя офицер из отряда спецназа Генштаба ("сайерет Маткаль").

В 13:58 отряд из четырех полицейских под командованием начальника полицейского участка Сегев-Шалом прибыл в кибуц Реим на бронированном автомобиле, он двигался по дороге, окаймляющей молодежный район с севера. Террористы выпустили по отряду ракету РПГ, в результате чего погибли командир отряда и один полицейский, двое других полицейских получили ранения.

В это время бои в молодежном районе Реим продолжались, ответственность за кибуц взял на себя офицер многодоменного подразделения, и вместе с координатором безопасности кибуца и отрядом "китат коненут" они начали розыски террористов по всему кибуцу. В 14:29 к ним присоединились командир 98-й дивизии, прибывший в кибуц со своим отрядом через южные ворота кибуца. Он обыскал общественные здания и южный район Реим без столкновений с террористами и покинул кибуц, выехав в направлении Беэри.

В 14:45 группа бойцов на трех бронированных автомобилях под командованием командира батальона "Шакед", прибывшая с фестиваля Nova, в течение часа провела поиски террористов в кибуце Реим, после чего отправилась в направлении кибуца Кисуфим для продолжения боевых действий.

Одновременно с этим бойцы "Голани", спецназа Генштаба и полиции штурмовали в молодежном районе один из домов, где укрылись террористы, и ликвидировали одного из них. На том этапе военнослужащие не знали, что в этом доме остались еще террористы, поэтому после сообщения от женщины о том, что в доме есть "гражданский", они осуществили вторую попытку штурма. Террористы забросали израильских бойцов гранатами и открыли огонь по прикрывающему их отряду, убив бойца "сайерет Маткаль".

В 15:00 бойцы бригады "Кфир" и спецподразделения "Харув" под командованием командира бригады вошли в кибуц пешком. Они прибыли в клинику кибуца, командир бригады взял на себя командование действующими в Реим силами и распределил сектора для его зачистки.

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