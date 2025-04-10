Нетаниягу подтвердил переговоры с представителями Турции в Азербайджане

Офис главы правительства Израиля опубликовал сообщение, подтверждающее проведение переговоров с представителями Турции, которые прошли в Азербайджане.

"Под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу делегация по вопросам политики и безопасности во главе с начальником штаба национальной безопасности Цахи Анегби и при участии высокопоставленных представителей министерства обороны и силовых структур встретилась вчера вечером с турецкой делегацией", – сказано в официальном сообщении.

"Израиль благодарит Азербайджан и президента Ильхама Алиева за организацию важных переговоров. В ходе переговоров каждая сторона представила свои интересы в регионе, и было решено продолжить путь диалога в целях поддержания стабильности и безопасности", – передает офис Нетаниягу.

Ранее турецкое издание Daily Sabah сообщило, что в среду, 9 апреля, в Азербайджане состоялась первая техническая встреча представителей Турции и Израиля по выработке механизма предотвращения нежелательных инцидентов в Сирии. Цитируемые изданием источники заявляли, что турецкое оборонное ведомство призвало Израиль "немедленно прекратить провокационные атаки, которые угрожают территориальной целостности Сирии и дестабилизируют ее безопасность". "Для обеспечения региональной безопасности Израиль должен отказаться от своей экспансионистской, оккупационной позиции, а международное сообщество должно предотвратить это беззаконие", – подчеркивали эти источники.

Напомним, что на прошлой неделе ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким сирийским авиабазам, которые планировала занять Турция, поддерживающая новую сирийскую власть. В Иерусалиме дали понять, что позволят обоснования враждебных сил у своих границ.

Отношения с Турцией стали одной из тем переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Общаясь с журналистами, Трамп заявил, что у него отличные отношения с Эрдоганом. Предложив Израилю посредничество в решении проблем с Турцией, он призвал Нетаниягу к благоразумию.