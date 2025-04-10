Daily Sabah: Минобороны Турции сообщило о переговорах с Израилем в Азербайджане

Турецкое издание Daily Sabah сообщает, что в среду, 9 апреля, в Азербайджане состоялась первая техническая встреча представителей Турции и Израиля по выработке механизма предотвращения нежелательных инцидентов в Сирии.

Цитируемые изданием источники утверждают, что турецкое оборонное ведомство призвало Израиль "немедленно прекратить провокационные атаки, которые угрожают территориальной целостности Сирии и дестабилизируют ее безопасность".

"Для обеспечения региональной безопасности Израиль должен отказаться от своей экспансионистской, оккупационной позиции, а международное сообщество должно предотвратить это беззаконие", — заявили источники.

Напомним, что на минувшей неделе ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким сирийским авиабазам, которые планировала занять Турция, поддерживающая новую сирийскую власть. В Иерусалиме дали понять, что позволят обоснования враждебных сил у своих границ.

Отношения с Турцией стали одной из тем переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Общаясь с журналистами, Трамп заявил, что у него отличные отношения с Эрдоганом. Предложив Израилю посредничество в решении проблем с Турцией, он призвал Нетаниягу к благоразумию.