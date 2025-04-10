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Пресса

Daily Sabah: Минобороны Турции сообщило о переговорах с Израилем в Азербайджане

Турция
Сирия
Азербайджан
время публикации: 10 апреля 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 13:03
Daily Sabah: Минобороны Турции сообщило о переговорах с Израилем в Азербайджане
AP Photo/Burhan Ozbilici

Турецкое издание Daily Sabah сообщает, что в среду, 9 апреля, в Азербайджане состоялась первая техническая встреча представителей Турции и Израиля по выработке механизма предотвращения нежелательных инцидентов в Сирии.

Цитируемые изданием источники утверждают, что турецкое оборонное ведомство призвало Израиль "немедленно прекратить провокационные атаки, которые угрожают территориальной целостности Сирии и дестабилизируют ее безопасность".

"Для обеспечения региональной безопасности Израиль должен отказаться от своей экспансионистской, оккупационной позиции, а международное сообщество должно предотвратить это беззаконие", — заявили источники.

Напомним, что на минувшей неделе ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким сирийским авиабазам, которые планировала занять Турция, поддерживающая новую сирийскую власть. В Иерусалиме дали понять, что позволят обоснования враждебных сил у своих границ.

Отношения с Турцией стали одной из тем переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Общаясь с журналистами, Трамп заявил, что у него отличные отношения с Эрдоганом. Предложив Израилю посредничество в решении проблем с Турцией, он призвал Нетаниягу к благоразумию.

Пресса
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