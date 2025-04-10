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Израиль

Предъявлены обвинения жителю Шуафата, планировавшему теракт

Террористы
Прокуратура
Иерусалим
время публикации: 10 апреля 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 13:24
Предъявлены обвинения жителю Шуафата, планировавшему теракт
Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд в Иерусалиме обвинительное заключение против Самира Абу Хидуана, жителя лагеря Шуафат на севере Иерусалима, который планировал совершить теракт.

В обвинении отмечается, что Абу Хидуан был вдохновлен действиями террориста Хайри Алкама, который 27 января 2023 года убил семь израильтян возле синагоги "Атерет Авраам" на бульваре Неве-Яаков в Иерусалиме. Алкам жил в районе Рас аль-Амуд, в восточной части Иерусалима. Он был ликвидирован вскоре после совершения теракта.

Прокуратура отмечает, что, готовясь к совершению теракта, Абу Хидуан начал брать уроки вождения, попытался изготовить самодельное взрывное устройство на основе информации, которую он почерпнул из интернета, а также приобрел боевые ножи и прочее снаряжение. Судя по этим приготовлениям, он планировал комбинированный теракт. Но был вовремя арестован израильскими спецслужбами.

Израиль
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