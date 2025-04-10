Поданы обвинения против Абу Латифа и его сообщников

В четверг, 10 апреля, государственная прокуратура подала в Центральный окружной суд обвинительное заключение против Латифа Абу Латифа, главы преступной организации, а также против его сообщников – Мехди Исмаила, Имрана Шакира, Халида Шаркии и Ашрафа Халаби.

Кроме того, поданы обвинения против еще восьми членов организации Абу Латифа и девяти компаний, принадлежащих ответчикам.

Речь идет о серии преступлений, включающих вымогательство с применением силы и угроз, вмешательство в конкурсы на создание государственной инфраструктуры, налоговые правонарушения и отмывание денег на сумму в десятки миллионов шекелей.

Организованная преступная группировка Абу Латиф, которая начала свою преступную деятельность с рэкета, "крышевания" и рейдерских захватов, в последние годы распространила свою деятельность на сферу государственных заказов, оборот которых составляет миллиарды шекелей в год. ОПГ использовала угрозы в адрес подрядчиков с целью предотвращения их участия в различных тендерах, запугивание крупных подрядчиков, выигравших тендеры, с целью принуждения их к заключению договоров с субподрядчиками и компаниями, действующими под покровительством ОПГ или принадлежащими ее членам, превращение победы в тендере из актива в бремя для выигравших подрядчиков посредством жестоких репрессивных действий против них после победы, чтобы заставить их отказаться от выполнения работы. В ходе операции были изъяты арестованы наличные, имущество и элитные автомобили на миллионы шекелей. Также был проведен обыск в компании, принадлежащей одному из лидеров ОПГ, через которую, согласно подозрению, отмывались значительные средства от преступной деятельности.