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Израиль

ЦАХАЛ откроет на праздники доступ к трассе 10 вдоль границы с Египтом

Египет
ЦАХАЛ
Арава
время публикации: 10 апреля 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 08:17
ЦАХАЛ откроет на праздники доступ к трассе 10 вдоль границы с Египтом
Wikipedia: photo: Shayshal2

15 и 16 апреля, в дни праздника Песах, впервые с начала войны ЦАХАЛ откроет доступ для гражданских лиц на трассу 10.

Трасса, пролегающая вдоль израильско-египетской границы, в обычные дни закрыта для гражданских лиц после теракта, произошедшего в 2011 году и унесшего жизни десяти израильтян.

Построенная в начале 1980-х годов после ухода Израиля из Синая, 182-километровая трасса считается одной из красивейших в стране.

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