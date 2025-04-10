ЦАХАЛ откроет на праздники доступ к трассе 10 вдоль границы с Египтом

15 и 16 апреля, в дни праздника Песах, впервые с начала войны ЦАХАЛ откроет доступ для гражданских лиц на трассу 10.

Трасса, пролегающая вдоль израильско-египетской границы, в обычные дни закрыта для гражданских лиц после теракта, произошедшего в 2011 году и унесшего жизни десяти израильтян.

Построенная в начале 1980-х годов после ухода Израиля из Синая, 182-километровая трасса считается одной из красивейших в стране.