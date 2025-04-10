Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 10 апреля, температура понизится до уровня ниже среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются слабые дожди почти на всей территории страны. Сильный западный ветер. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 9-14 градусов, в Тель-Авиве – 15-18, в Хайфе – 14-16, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 13-19, в Мицпе-Рамоне – 10-17, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-18, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-19, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 180-320 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В пятницу-понедельник – без существенных изменений, переменная облачность, местами дожди.