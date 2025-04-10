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Израиль

Расследование жалобы дочери высокопоставленного политика передано "Лахав 433"

Расследование
время публикации: 10 апреля 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 20:29
Расследование жалобы дочери высокопоставленного политика передано "Лахав 433"
Yossi Aloni/Flash90

Согласно сообщениям в СМИ, в прошлом месяце дочь высокопоставленного чиновника в законодательной и исполнительной власти позвонила в полицию и сообщила о том, что в детстве она подверглась сексуализированному насилию со стороны родителей. По адресу девушки были отправлены полицейские, после беседы с ними в одно из отделений полиции была подана жалоба.

Расследование этого дела передано специальному подразделению "Лахав 433", занимающемуся расследованием особо серьезных дел.

Мировой суд в Ришон ле-Ционе наложил запрет на публикацию каких-либо подробностей этого дела.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2025

Дочь высокопоставленного политика обвиняет родителей в сексуализированном насилии