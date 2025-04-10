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Израиль

ЦАХАЛ: в ходе операции "Сила и меч" ликвидированы 11 боевиков, участвовавших в резне 7 октября

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 10 апреля 2025 г., 19:40 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 20:25
ЦАХАЛ: в ходе операции "Сила и меч" ликвидированы 11 боевиков, участвовавших в резне 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что после начала новой операции в Газе ("Сила и меч", 18.03.2025) были ликвидированы 11 ключевых террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", участвовавших в нападении на Израиль 7.10.2023.

ЦАХАЛом ликвидированы:

Хасан Наам, Исмаил Шахшах, Джалаль Каран, Мухаммад Исса, Мухаммад Шабаки, Фарес Каршин, Яхья Астал, Мухаммад Сакар, Мухаммад Астал, Мухаммад Асфур и Халид ад-Дин.

Все они были причастны к похищениям и убийствам израильтян. Но спецслужбам также известно, что Хасан Наам причастен к похищению и убийству 19-летнего сержанта Шакеда Дахана; Джалаль Каран - причастен к убийству 27-летней Инбар Хайман, похищенной с фестиваля; Мухаммад Исса - участвовал в атаке на кибуц Мефласим.

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