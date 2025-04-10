ЦАХАЛ: в ходе операции "Сила и меч" ликвидированы 11 боевиков, участвовавших в резне 7 октября

ЦАХАЛ сообщает, что после начала новой операции в Газе ("Сила и меч", 18.03.2025) были ликвидированы 11 ключевых террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", участвовавших в нападении на Израиль 7.10.2023.

ЦАХАЛом ликвидированы:

Хасан Наам, Исмаил Шахшах, Джалаль Каран, Мухаммад Исса, Мухаммад Шабаки, Фарес Каршин, Яхья Астал, Мухаммад Сакар, Мухаммад Астал, Мухаммад Асфур и Халид ад-Дин.

Все они были причастны к похищениям и убийствам израильтян. Но спецслужбам также известно, что Хасан Наам причастен к похищению и убийству 19-летнего сержанта Шакеда Дахана; Джалаль Каран - причастен к убийству 27-летней Инбар Хайман, похищенной с фестиваля; Мухаммад Исса - участвовал в атаке на кибуц Мефласим.