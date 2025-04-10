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Израиль

В Негеве в двух инцидентах убиты двое мужчин, один из них застрелен полицейскими

Криминал в арабском секторе
время публикации: 10 апреля 2025 г., 01:26 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 01:26
В Негеве в двух инцидентах убиты двое мужчин, один из них застрелен полицейскими
Пресс-служба полиции Израиля

В бедуинском поселке Арара ба-Негев в течение одного вечера были убиты два человека. Первый инцидент произошел около 22:00. После перестрелки между членами враждующих кланов в поселок прибыли полицейские. Правоохранители, наткнувшись на вооруженного человека и чувствуя для себя в опасности, открыли огонь. Мужчина был доставлен в больницу "Сорока" в критическом состоянии, где позднее скончался от ран.

Второй инцидент со стрельбой произошел после полуночи. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что они доставили в "Сороку" 26-летнего мужчину в критическом состоянии, врачам спасти его не удалось.

Во втором инциденте был легко ранен 21-летний местный житель, ему необходимая медицинская помощь была оказана на месте, он не нуждался в госпитализации.

Израиль
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