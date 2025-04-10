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Израиль

Задержаны подозреваемые в причастности к двойному убийству в Рамле

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 10 апреля 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 10:57
Задержаны подозреваемые в причастности к двойному убийству в Рамле
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании троих подозреваемых в причастности к двойному убийству в Рамле, в районе Джуариш, совершенному несколько часов назад.

Как сообщалось ранее, в Рамле в результате стрельбы рядом с детской площадкой были тяжело ранены двое мужчин. В критическом состоянии они были доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, где врачи вскоре констатировали их смерть.

Известно, что застрелены двое братьев – Матин и Джалаль аш-Шамали, 25 и 28 лет. Их расстреляли из автоматического оружия с близкого расстояния, когда они сидели в автомобиле.

В правоохранительных органах отмечают, что речь идет о затяжном межклановом конфликте: в 2019 и 2020 годах были убиты старшие братья из этой семьи – Саид и Нахад аш-Шамали.

Местные власти приняли решение о закрытии на сегодняшний день школы, расположенной рядом с местом происшествия.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2025

Стрельба в Рамле, рядом с детской площадкой: убиты двое братьев