Задержаны подозреваемые в причастности к двойному убийству в Рамле

Полиция сообщила о задержании троих подозреваемых в причастности к двойному убийству в Рамле, в районе Джуариш, совершенному несколько часов назад.

Как сообщалось ранее, в Рамле в результате стрельбы рядом с детской площадкой были тяжело ранены двое мужчин. В критическом состоянии они были доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, где врачи вскоре констатировали их смерть.

Известно, что застрелены двое братьев – Матин и Джалаль аш-Шамали, 25 и 28 лет. Их расстреляли из автоматического оружия с близкого расстояния, когда они сидели в автомобиле.

В правоохранительных органах отмечают, что речь идет о затяжном межклановом конфликте: в 2019 и 2020 годах были убиты старшие братья из этой семьи – Саид и Нахад аш-Шамали.

Местные власти приняли решение о закрытии на сегодняшний день школы, расположенной рядом с местом происшествия.