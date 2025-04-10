Все действующие резервисты, подписавшие новое "Письмо летчиков", будут отчислены

В среду, 9 апреля, несмотря на усилия командования ВВС, было опубликовано новое "Письмо летчиков" с призывом к правительству вернуть всех заложников даже ценой немедленного окончания войны.

В письме утверждается, что сейчас война служит в основном политическим и личным интересам, а не интересам безопасности, и что продолжение войны не ведет к достижению ни одной из заявленных целей, а только к гибели заложников, солдат и непричастных гражданских лиц, и к истощению военного резерва.

"Как уже было доказано в прошлом, только договором можно вернуть заложников, тогда как военное давление ведет в основном к гибели заложников и подвергает риску наших солдат. Мы призываем всех граждан Израиля поддержать мобилизоваться и требовать в любом месте и любыми способами немедленного прекращения войны и возвращения заложников", - говорится в письме.

Подписи под письмом поставили около 950 офицеров ВВС, в подавляющем большинстве – уже закончивших военную карьеру. По оценке ЦАХАЛа, менее 10% подписавших продолжают участвовать в резервистской службе.

Начальник генерального штаба Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар объявили, что все, кто не отзовет свою подпись под письмом, будут отстранены от службы. 12-й канал ИТВ сообщает, что десятки подписавших уже сообщили, что отзывают свою подпись.