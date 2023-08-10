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    В Израиле

    Более 200 израильтян и новых репатриантов эвакуированы из зоны боевых действий в Эфиопии

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    Более 200 израильтян и новых репатриантов эвакуированы из зоны боевых действий в Эфиопии
    Фото: посольство Израиля в Эфиопии     Более 200 израильтян и новых репатриантов эвакуированы из зоны боевых действий в Эфиопии
    Фото: посольство Израиля в Эфиопии     Более 200 израильтян и новых репатриантов эвакуированы из зоны боевых действий в Эфиопии
    Фото: посольство Израиля в Эфиопии     ВСЕ ФОТО

    В четверг, 10 августа, из эфиопских городов Гондэр и Бахр-Дар, рядом с которыми ведутся ожесточенные бои, были эвакуированы более 200 израильтян и местных евреев, ожидавших репатриации в Израиль.

    Радиостанция "Кан Бет" передает, что все эвакуированные были доставлены четырьмя специальными авиарейсами в столицу Аддис-Абеба, откуда они будут вывезены в Израиль.

    Операция по эвакуации была подготовлена министерством иностранных дел, министерством главы правительства, Еврейским агентством, Советом национальной безопасности и ЦАХАЛом.

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    Отметим, что в северных районах Эфиопии уже несколько дней ведутся бои между оппозиционной группировкой "Фано" и регулярной армии ведутся несколько дней. Все дороги из городов, в которых находились израильтяне и члены еврейской общины, ожидавшие репатриации в Израиль, блокированы. Министерство иностранных дел и "Сохнут" поддерживали с этими людьми связь.

    В начале недели состоялось чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждалась возможность эвакуации израильтян и репатриантов из Гондэра. На совещании также был поднят вопрос о тысячах людей, ожидающих консульской проверки и репатриации в лагере для членов общины фалашмура, но участники обсуждения пришли к выводу, что у Израиля в данный момент нет возможности их вывезти.

    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, комментируя операцию, заявил: "Государство Израиль заботится о своих гражданах, где бы они ни находились. В последние несколько дней находящиеся в Эфиопии граждане Израиля и лица, имеющие право на репатриацию, оказались в зоне боевых действий. Я дал указание эвакуировать их оттуда. Хочу поблагодарить Совет национальной безопасности, сотрудников министерства главы правительства и министерства иностранных дел, а также работников "Сохнута" за быструю, тихую и, прежде всего, успешную операцию".

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