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    В Израиле

    Источник: неотложная помощь украинцам будет оказываться, ведутся переговоры с минфином

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    Источник: неотложная помощь украинцам будет оказываться, ведутся переговоры с минфином
    Tomer Neuberg/Flash90

    Как сообщили редакции NEWSru.co.il источники, беженцы из Украины, которым понадобится в больницах Израиля неотложная медицинская помощь, получат ее бесплатно, несмотря на отказ министерства финансов переводить деньги на оказание гражданам Украины медицинской помощи.

    По данным наших источников, в настоящий момент канцелярия главы правительства и министерство финансов ведут переговоры о продолжении финансирования медицинских страховок и медицинского обслуживания для беженцев. Неясно, на каком этапе находятся эти переговоры и каков будет их результат.

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    Из министерства финансов редакции NEWSru.co.il ответили, что министерство не комментирует тему беженцев из Украины.

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    Напомним, накануне министерство социального обеспечения сообщило, что беженцы из Украины больше не могут получать бесплатную медицинскую помощь в израильских больницах. Также отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет.

    Данное решение, согласно заявлению министерства социального обеспечения, связано с тем, что министерство финансов прекратило финансировать любое медицинское обслуживание для украинцев, не имеющих израильского гражданства

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    По данным, предоставленным нашей редакции в министерстве, за первые полтора года войны в Украине министерство финансов перевело министерству социального обеспечения около 100 миллионов шекелей на помощь беженцам из Украины. 80% из этого бюджета было потрачено медицинское обслуживание для беженцев, а также на медицинскую страховку для беженцев старше 60 лет.

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    В настоящий момент в Израиле находятся 14692 гражданина Украины, которым министерство соцобеспечения оказывало услуги в рамках программы "Цав а-Шаа", открытой после начала войны в Украине.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Августа 2023
    Посол Украины в Израиле призвал возобновить финансирование медицинских услуг для беженцев, минфин не комментирует
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Августа 2023
    Израиль прекратил оказывать беженцам из Украины медицинскую помощь
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