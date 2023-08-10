Источник: неотложная помощь украинцам будет оказываться, ведутся переговоры с минфином
Как сообщили редакции NEWSru.co.il источники, беженцы из Украины, которым понадобится в больницах Израиля неотложная медицинская помощь, получат ее бесплатно, несмотря на отказ министерства финансов переводить деньги на оказание гражданам Украины медицинской помощи.
По данным наших источников, в настоящий момент канцелярия главы правительства и министерство финансов ведут переговоры о продолжении финансирования медицинских страховок и медицинского обслуживания для беженцев. Неясно, на каком этапе находятся эти переговоры и каков будет их результат.
Из министерства финансов редакции NEWSru.co.il ответили, что министерство не комментирует тему беженцев из Украины.
Напомним, накануне министерство социального обеспечения сообщило, что беженцы из Украины больше не могут получать бесплатную медицинскую помощь в израильских больницах. Также отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет.
Данное решение, согласно заявлению министерства социального обеспечения, связано с тем, что министерство финансов прекратило финансировать любое медицинское обслуживание для украинцев, не имеющих израильского гражданства
По данным, предоставленным нашей редакции в министерстве, за первые полтора года войны в Украине министерство финансов перевело министерству социального обеспечения около 100 миллионов шекелей на помощь беженцам из Украины. 80% из этого бюджета было потрачено медицинское обслуживание для беженцев, а также на медицинскую страховку для беженцев старше 60 лет.
В настоящий момент в Израиле находятся 14692 гражданина Украины, которым министерство соцобеспечения оказывало услуги в рамках программы "Цав а-Шаа", открытой после начала войны в Украине.
Посол Украины в Израиле призвал возобновить финансирование медицинских услуг для беженцев, минфин не комментирует
Израиль прекратил оказывать беженцам из Украины медицинскую помощь