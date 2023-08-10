Источник: неотложная помощь украинцам будет оказываться, ведутся переговоры с минфином

Как сообщили редакции NEWSru.co.il источники, беженцы из Украины, которым понадобится в больницах Израиля неотложная медицинская помощь, получат ее бесплатно, несмотря на отказ министерства финансов переводить деньги на оказание гражданам Украины медицинской помощи.

По данным наших источников, в настоящий момент канцелярия главы правительства и министерство финансов ведут переговоры о продолжении финансирования медицинских страховок и медицинского обслуживания для беженцев. Неясно, на каком этапе находятся эти переговоры и каков будет их результат.

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Из министерства финансов редакции NEWSru.co.il ответили, что министерство не комментирует тему беженцев из Украины.

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Напомним, накануне министерство социального обеспечения сообщило, что беженцы из Украины больше не могут получать бесплатную медицинскую помощь в израильских больницах. Также отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет.

Данное решение, согласно заявлению министерства социального обеспечения, связано с тем, что министерство финансов прекратило финансировать любое медицинское обслуживание для украинцев, не имеющих израильского гражданства

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По данным, предоставленным нашей редакции в министерстве, за первые полтора года войны в Украине министерство финансов перевело министерству социального обеспечения около 100 миллионов шекелей на помощь беженцам из Украины. 80% из этого бюджета было потрачено медицинское обслуживание для беженцев, а также на медицинскую страховку для беженцев старше 60 лет.

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В настоящий момент в Израиле находятся 14692 гражданина Украины, которым министерство соцобеспечения оказывало услуги в рамках программы "Цав а-Шаа", открытой после начала войны в Украине.