В районе Иерихона израильским спецназом задержан террорист, планировавший нападение в Израиле

Разрешена к публикации информация о том, что бойцы 33-го спецподразделения полиции ("Гидеоним") задержали в районе Иерихона разыскиваемого террориста и предотвратили теракт на территории Израиля.

Операция проводилась на прошлой неделе совместно с общей службой безопасности (ШАБАК) и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Но разрешение на публикацию этой информации было дано только утром 10 августа.

Задержан 21-летний мужчина, подозреваемый в намерении совершить теракт в Израиле. Помимо него задержали возможного сообщника террориста.

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Среди израильтян в ходе этой операции пострадавших не было.

Официальное палестинское агентство Wafa называет имя задержанного: это Абдулла Насэр аль-Хинауи, житель лагеря беженцев Акабат-Джабр, который неделю назад был освобожден из израильской тюрьмы после шестимесячного заключения.

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