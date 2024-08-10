"Аль-Хадс": в Газе убит высокопоставленный чиновник МВД ХАМАСа Ахмад Аталла

Саудовский телеканал "Аль-Хадс" сообщил со ссылкой на палестинский источник, что в Газе (вероятно, при атаке на школьный комплекс "Ат-Табин") был убит высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел ХАМАСа Ахмад Аталла.

Ранее палестинские источники заявили, что среди убитых в комплексе "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа, шейх Мухаммад Абу Саада, глава хамасовского Вакф в Газе, и Юсуф Кахлут, профессор Исламского университета, член ХАМАСа.