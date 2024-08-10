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Израиль

"Аль-Хадс": в Газе убит высокопоставленный чиновник МВД ХАМАСа Ахмад Аталла

время публикации: 10 августа 2024 г., 18:37 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 19:05
"Аль-Хадс": в Газе убит высокопоставленный чиновник МВД ХАМАСа Ахмад Аталла
Пресс-служба ЦАХАЛа

Саудовский телеканал "Аль-Хадс" сообщил со ссылкой на палестинский источник, что в Газе (вероятно, при атаке на школьный комплекс "Ат-Табин") был убит высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел ХАМАСа Ахмад Аталла.

Ранее палестинские источники заявили, что среди убитых в комплексе "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа, шейх Мухаммад Абу Саада, глава хамасовского Вакф в Газе, и Юсуф Кахлут, профессор Исламского университета, член ХАМАСа.

Израиль
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