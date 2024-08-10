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Израиль

Палестинские источники: в комплексе "Ат-Табин" убит глава хамасовского Вакф в Газе

время публикации: 10 августа 2024 г., 12:56 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 12:56

Палестинские источники утверждают, что среди убитых в комплексе "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа, шейх Мухаммад Абу Саада, глава хамасовского Вакф в Газе, и Юсуф Кахлут, профессор Исламского университета, член ХАМАСа.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала сообщения палестинских СМИ о том, что в результате удара по школьному комплексу "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа, были убиты около 100 человек. (Иранские СМИ со ссылкой на заявления ХАМАСа сообщали о более чем 100 убитых).

Это здание было превращено в штаб террористов ХАМАСа.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что данные ХАМАСа о числе убитых намеренно завышены. По имеющимся у военной разведки сведениям, были убиты около 20 террористов, в том числе высокопоставленных командиров ХАМАСа и "Исламского джихада". Школьный комплекс использовался ими для подготовки террористических атак.

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