Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 10 августа: множество убитых в результате ударов по целям в секторе

В ночь на 10 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы высокая. Поступают сообщения о множестве убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛ атаковали дом семьи семьи Абу Халифа в Джабалии аль-Балад, по данным минздрава Газы (структура ХАМАСа): не менее шести убитых и 15 раненых; нанесен удар по школьному комплексу "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа, источники в Газе сообщают о более 100 убитых и раненых в результате этой атаки, иранские СМИ со ссылкой на заявления ХАМАСа сообщают о свыше 100 убитых.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Карнауи к югу от Нусейрата, есть раненые; ЦАХАЛ атаковал дом семьи Абу Хасна в Аль-Бурейдже; вертолет ЦАХАЛа атаковал цель к востоку от Дир аль-Балаха

На юге сектора: вертолет ЦАХАЛа атаковал цель в Аль-Караре, к северу от Хан-Юниса

ЦАХАЛ подтверждает нанесение удара по школьному комплексу "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа. Это здание, как заявляет ЦАХАЛ, было превращено в штаб террористов ХАМАСа. В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что перед атакой было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

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