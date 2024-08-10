ЦАХАЛ: в Газе атакована еще одна школа, превращенная в штаб ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщает о нанесении удара по школьному комплексу "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа. Это здание было превращено в штаб террористов ХАМАСа.

Источники в Газе сообщают о более 100 убитых и раненых в результате этой атаки. Иранские СМИ со ссылкой на заявления ХАМАСа сообщают о свыше 100 убитых.

Данные о количестве убитых и раненых уточняются.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что перед атакой было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Позавчера примерно в том же районе ЦАХАЛ атаковал здания школ "Абд аль-Фатах Хамуда" и "Аз-Заараа". Эти здания, по данным израильской разведки, были превращены штабы, командные и опорные пункты террористов ХАМАСа.

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