x
10 августа 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 августа 2024
|
10 августа 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в Газе атакована еще одна школа, превращенная в штаб ХАМАСа

время публикации: 10 августа 2024 г., 05:45 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 06:51
ЦАХАЛ: в Газе атакована еще одна школа, превращенная в штаб ХАМАСа
AP Photo/Francisco Seco

ЦАХАЛ сообщает о нанесении удара по школьному комплексу "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа. Это здание было превращено в штаб террористов ХАМАСа.

Источники в Газе сообщают о более 100 убитых и раненых в результате этой атаки. Иранские СМИ со ссылкой на заявления ХАМАСа сообщают о свыше 100 убитых.

Данные о количестве убитых и раненых уточняются.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что перед атакой было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Позавчера примерно в том же районе ЦАХАЛ атаковал здания школ "Абд аль-Фатах Хамуда" и "Аз-Заараа". Эти здания, по данным израильской разведки, были превращены штабы, командные и опорные пункты террористов ХАМАСа.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2024

309-й день войны в Израиле: удар по школе – штабу ХАМАСа в Газе. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 августа 2024

ВВС ЦАХАЛа атаковали две школы в Газе, превращенные в штабы ХАМАСа