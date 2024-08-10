ЦАХАЛ: в Газе атакована еще одна школа, превращенная в штаб ХАМАСа
время публикации: 10 августа 2024 г., 05:45 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 06:51
ЦАХАЛ сообщает о нанесении удара по школьному комплексу "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа. Это здание было превращено в штаб террористов ХАМАСа.
Источники в Газе сообщают о более 100 убитых и раненых в результате этой атаки. Иранские СМИ со ссылкой на заявления ХАМАСа сообщают о свыше 100 убитых.
Данные о количестве убитых и раненых уточняются.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что перед атакой было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.
Позавчера примерно в том же районе ЦАХАЛ атаковал здания школ "Абд аль-Фатах Хамуда" и "Аз-Заараа". Эти здания, по данным израильской разведки, были превращены штабы, командные и опорные пункты террористов ХАМАСа.