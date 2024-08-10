Минздрав Газы сообщает о 40 погибших и 140 раненых за минувшие сутки

Министерство здравоохранения сектора Газы, подконтрольное палестинской террористической организации ХАМАС, сообщает, что за минувшие сутки в результате военных действий погибли 40 человек и 140 получили ранения. (Эти данные расходятся с утверждениями ХАМАСа, что в ходе атаки на комплекс "Ат-Табин" в ночь на 10 августа погибли более 100 человек).

Всего с начала войны, по утверждению минздрава ХАМАСа, погибли 39790 и были ранены более 91700 палестинцев в секторе Газы.

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее не раз подчеркивала, что не может подтвердить или опровергнуть точность данных об убитых и раненых, предоставляемых минздравом Газы. При этом в январе в журнале Lancet были опубликовано результаты анализа, который косвенно может свидетельствовать о том, что данные минздрава Газы близки к реальным.

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