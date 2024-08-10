Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10 августа: операции в Туль-Кареме, Шхеме, Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 августа действовали в Туль-Кареме, в Шхеме, в Калькилии, около Рамаллы (в Турмус Айе, Бильине).

Происходили столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 августа.

Пограничная полиция действовала в Сильване, около Старого города Иерусалима.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael