В возрасте 100 лет умер Семен Симкин, в 2015 году выигравший чемпионат мира по марафонскому бегу

В возрасте 100 лет умер Семен (Шимон) Симкин, ветеран Второй мировой войны, в 2015 году выигравший чемпионат мира по марафонскому бегу в возрастной категории 90+.

Тогда читатели NEWSru.co.il признали его спортсменом года.

В 2016 году, отвечая на вопрос интервью: "В чем секрет стойкости и оптимизма вашего поколения?", Симкин сказал: "Я особо не задумывался. Знаете, я рос в очень бедной семье. В 1932-33 годах, когда был голод. Отец умер, когда мне было четыре года, так что мать нас содержала. У нее работа была – собирать утильсырье по деревням. Ее там знали и угощали – кто чем. Так что учишься ценить то, что есть. Я жизнелюб, очень коммуникабелен, люблю общаться с людьми".

Семен Симкин родился в Беларуси, в местечке Ляды. Окончив семь классов школы, уехал в Ленинград, чтобы учиться в техникуме дорожного строительства. В 1943 году был прикомандирован к 685-му артиллерийскому полку в качестве связиста (отвечал за телефонную связь). Начал службу на Западном фронте в районе Ржева и Смоленска. Летом 1943 года его ненадолго перевели на юг, участвовал в боях на Курской дуге. Дважды был ранен. Был награжден орденом Славы III степени.

После войны Семен Симкин инициировал увековечение памяти евреев, убитых нацистами в Лядах. Он принимал участие в эксгумации и перезахоронении тел в 1966 году.

В 1998 году Симкин репатриировался в Израиль, жил в Маале-Адумим.