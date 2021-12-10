Иерусалим:
9 - 17°
Тель-Авив:
12 - 24°
Эйлат:
14 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле10 декабря 2021 г., 11:18

Годовщина гибели Ахувии Сандака: сотни людей пришли к его могиле

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Годовщина гибели Ахувии Сандака: сотни людей пришли к его могиле Годовщина гибели Ахувии Сандака: сотни людей пришли к его могиле Годовщина гибели Ахувии Сандака: сотни людей пришли к его могиле

В пятницу, 10 декабря, на кладбище в Кфар Эционе собрались сотни людей, чтобы почтить память еврейского юноши Ахувии Сандака, погибшего год назад (по еврейскому календарю) в Биньямине.

16-летний Ахувия Сандак погиб 21 декабря 2020 года (6 тевета 5781) в округе Биньямин. Полицейские вели погоню за автомобилем с израильскими номерными знаками, из окна которого, как утверждала полиция, бросали камни в проезжавшие автомобили с палестинскими номерами. У перекрестка Римоним автомобиль с израильскими подростками перевернулся. Один из находившихся в машине пассажиров погиб, остальные были задержаны. Сотрудники полиции, которые вели погоню, не были привлечены к ответственности за гибель подростка. В течение последнего года прошло множество акций протеста в память об Ахувии Сандаке.

17 ноября 2021 года Кнессет проголосовал за создание комиссии для изучения обстоятельств гибели Сандака.

1 декабря 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит вернул дело о расследовании обстоятельств гибели Ахувии Сандака государственному прокурору.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 декабря 2021
Дело о гибели Ахувии Сандака возвращено в прокуратуру
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 ноября 2021
В Иерусалиме проходит акция протеста "молодежи холмов", три человека задержаны полицией
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 ноября 2021
"Привет от Ахувии": в Кирьят-Арбе сгорел полицейский автомобиль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 ноября 2021
На въезде в Иерусалим проходит акция в память об Ахувии Сандаке
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:52 В арабской деревне Нахф мужчина получил тяжелое огнестрельное ранение
16:14 Беременной женщине, попавшей в ДТП, сделали кесарево сечение; врачи спасают новорожденного
14:50 На границе с Египтом ЦАХАЛ пресек контрабанду наркотиков стоимостью около 2 млн шекелей
12:47 В Раанане автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
11:18 Годовщина гибели Ахувии Сандака: сотни людей пришли к его могиле
10:13 Попытка ограбления склада оружия на Голанских высотах, караульный открыл стрельбу на поражение
09:10 Горный курорт Хермон открыт для посетителей, но снег почти весь растаял
07:19 Около Ашкелона автомобиль сбил велосипедиста
06:47 Будущее "Ликуда", споры о реформе гиюра и показания Хефеца. Итоги политической недели
05:49 Прогноз погоды на 10 декабря: повышение температуры, переменная облачность
Загрузка...