Годовщина гибели Ахувии Сандака: сотни людей пришли к его могиле

В пятницу, 10 декабря, на кладбище в Кфар Эционе собрались сотни людей, чтобы почтить память еврейского юноши Ахувии Сандака, погибшего год назад (по еврейскому календарю) в Биньямине.

16-летний Ахувия Сандак погиб 21 декабря 2020 года (6 тевета 5781) в округе Биньямин. Полицейские вели погоню за автомобилем с израильскими номерными знаками, из окна которого, как утверждала полиция, бросали камни в проезжавшие автомобили с палестинскими номерами. У перекрестка Римоним автомобиль с израильскими подростками перевернулся. Один из находившихся в машине пассажиров погиб, остальные были задержаны. Сотрудники полиции, которые вели погоню, не были привлечены к ответственности за гибель подростка. В течение последнего года прошло множество акций протеста в память об Ахувии Сандаке.

17 ноября 2021 года Кнессет проголосовал за создание комиссии для изучения обстоятельств гибели Сандака.

1 декабря 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит вернул дело о расследовании обстоятельств гибели Ахувии Сандака государственному прокурору.