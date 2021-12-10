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NEWSru.co.il :: В Израиле10 декабря 2021 г., 10:13

Попытка ограбления склада оружия на Голанских высотах, караульный открыл стрельбу на поражение

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Военная база ЦАХАЛа (иллюстрация)

Караульный, охранявший тыловую сторону одной из баз ЦАХАЛа на Голанских высотах, предотвратил попытку ограбления склада оружия, сообщает служба новостей N12.

Согласно сообщению, караульный заметил, как к складу приближаются две подозрительные фигуры, после чего начал действовать в соответствии с инструкцией по задержанию подозреваемых.

После того, как фигуры не отреагировали на требование остановиться и караульный заметил, как одна из фигур достает пистолет, он произвел выстрел в воздух, а затем открыл огонь на поражение в район ног и нижней части тела.


На место по тревоге были подняты крупные силы ЦАХАЛа и полиции. Ведется прочесывание местности.

Напомним, что недавно генштаб ЦАХАЛа и военная прокуратура изменили правила открытия огня, разрешив стрельбу на поражение в случае незаконного проникновения на военную базу и попытки хищения оружия и боеприпасов, даже если нет прямой угрозы жизни караульного.

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