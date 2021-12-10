Попытка ограбления склада оружия на Голанских высотах, караульный открыл стрельбу на поражение
Караульный, охранявший тыловую сторону одной из баз ЦАХАЛа на Голанских высотах, предотвратил попытку ограбления склада оружия, сообщает служба новостей N12.
Согласно сообщению, караульный заметил, как к складу приближаются две подозрительные фигуры, после чего начал действовать в соответствии с инструкцией по задержанию подозреваемых.
После того, как фигуры не отреагировали на требование остановиться и караульный заметил, как одна из фигур достает пистолет, он произвел выстрел в воздух, а затем открыл огонь на поражение в район ног и нижней части тела.
На место по тревоге были подняты крупные силы ЦАХАЛа и полиции. Ведется прочесывание местности.
Напомним, что недавно генштаб ЦАХАЛа и военная прокуратура изменили правила открытия огня, разрешив стрельбу на поражение в случае незаконного проникновения на военную базу и попытки хищения оружия и боеприпасов, даже если нет прямой угрозы жизни караульного.
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