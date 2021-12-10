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NEWSru.co.il :: В Израиле10 декабря 2021 г., 09:10

Горный курорт Хермон открыт для посетителей, но снег почти весь растаял

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Горный курорт Хермон открыт для посетителей, но снег почти весь растаял

Горнолыжный курорт Хермон в пятницу, 10 декабря, был открыт для посетителей. Вход бесплатный. Снег, выпавший накануне, почти весь растаял и остался только около вершины. Температура воздуха 7 градусов тепла.

Снег на горе выпал в 8 декабря, в ночь на четверг на вершине образовался снежный покров толщиной около 5 см. На нижней стоянке снега было очень мало, и он почти сразу растаял.

11-13 декабря на Хермоне будет солнечно, к воскресенью температура повысится до 10-12 градусов.


Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Тогда он быстро растаял.

В прошлом сезоне первый снег на вершине горы Хермон тоже выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода. Устойчивый снежный покров образовался только в январе, и горнолыжный сезон начался необычно поздно. При этом последний снегопад на Хермоне в прошлом сезоне был 11 апреля.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.


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На вершине горы Хермон начался снегопад
 

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