Тайник с римским оружием в Эйн-Геди признан археологическим открытием года

Издание National Geographic опубликовало список самых значительных находок, сделанных археологами в 2023 году. Первое место занял обнаруженный в пещере в Эйн-Геди тайник с оружием периода восстания Бар-Кохбы.

Управление древностей сообщило о находке в сентябре нынешнего года. Ученые нашли четыре римских меча и наконечник римского метательного копья – пилума. В сухом климате Иудейской пустыни сохранились и ножны мечей, изготовленные из дерева и кожи. Изготовлено оружие было около 1900 лет назад.

Тайник был найден совершенно случайно. В этой же пещере 50 лет назад были обнаружены древнееврейские надписи, оставленные на сталактите в период Первого храма. Исследователи посетили пещеру с целью проведения мультиспектральной съемки древних надписей и случайно наткнулись на оружие.

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Ученые полагают, что мечи и пилум были либо захвачены в качестве трофеев, либо похищены из римского лагеря. Мы никогда не узнаем, что помешало еврейским повстанцам воспользоваться оружием.

Среди других археологических находок, отмеченных National Geographic, – исполинская каменная голова на острове Пасхи, обнаруженный с помощью лазерной технологии город майя на полуострове Юкатан, затонувший храм набатеев недалеко от Неаполя, лаборатории мумификации в Египте.