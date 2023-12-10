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    В Израиле

    Тайник с римским оружием в Эйн-Геди признан археологическим открытием года

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    Тайник с римским оружием в Эйн-Геди признан археологическим открытием года
    Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Аладжем     Тайник с римским оружием в Эйн-Геди признан археологическим открытием года
    Управление древностей Израиля. Фото: Дафна Газит     Тайник с римским оружием в Эйн-Геди признан археологическим открытием года
    Управление древностей Израиля. Фото: Дафна Газит     ВСЕ ФОТО

    Издание National Geographic опубликовало список самых значительных находок, сделанных археологами в 2023 году. Первое место занял обнаруженный в пещере в Эйн-Геди тайник с оружием периода восстания Бар-Кохбы.

    Управление древностей сообщило о находке в сентябре нынешнего года. Ученые нашли четыре римских меча и наконечник римского метательного копья – пилума. В сухом климате Иудейской пустыни сохранились и ножны мечей, изготовленные из дерева и кожи. Изготовлено оружие было около 1900 лет назад.

    Тайник был найден совершенно случайно. В этой же пещере 50 лет назад были обнаружены древнееврейские надписи, оставленные на сталактите в период Первого храма. Исследователи посетили пещеру с целью проведения мультиспектральной съемки древних надписей и случайно наткнулись на оружие.

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    Ученые полагают, что мечи и пилум были либо захвачены в качестве трофеев, либо похищены из римского лагеря. Мы никогда не узнаем, что помешало еврейским повстанцам воспользоваться оружием.

    Среди других археологических находок, отмеченных National Geographic, – исполинская каменная голова на острове Пасхи, обнаруженный с помощью лазерной технологии город майя на полуострове Юкатан, затонувший храм набатеев недалеко от Неаполя, лаборатории мумификации в Египте.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Сентября 2023
    В Эйн-Геди найден тайник с оружием времен восстания Бар-Кохбы
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