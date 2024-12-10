Подозрение на автомобильный теракт в Бней-Браке, сбивший пешехода водитель задержан

В 17:40 в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице А-Шомер в Бней-Браке, где автомобиль сбил пешехода. Медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте 21 года с легкими травмами конечностей и спины.

По предварительной информации, речь может идти о попытке автомобильного теракта. Полиция задержала водителя автомобиля, обстоятельства инцидента расследуются.