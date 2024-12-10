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Израиль

Глава ШАБАКа встретился в Каире с египетскими коллегами и обсудил вопрос о границах сектора Газы

время публикации: 10 декабря 2024 г., 17:51 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 18:02
Глава ШАБАКа встретился в Каире с египетскими коллегами и обсудил вопрос о границах сектора Газы
Chaim Goldberg FLASH90

Глава ШАБАКа Ронен Бар посетил Каир, где он встретился с главой египетской разведки генералом Хасаном Рашадом и другими высокопоставленными египетскими военными. Как отмечает Walla со ссылкой на близкий к переговорам источник, встреча была согласована несколько недель назад, и она не связана напрямую с работой над деталями сделки по освобождению заложников, о которой сообщалось ранее.

В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как границы сектора Газы и ответственность за обеспечение безопасности на границе сектора Газы с Египтом. Источник издания подчеркивает, что визит был очень важным, но это не та делегация, которая должна обсуждать детали сделки по освобождению похищенных и прекращению огня в секторе Газы.

По некоторым сообщениям, вместе с руководителем ШАБАКа Роненом Баром в Каир также прибыл глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви.

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