От Исраэля Каца до пасты с пармезаном: Google опубликовал самые популярные запросы израильтян

Корпорация Google опубликовала традиционный рейтинг самых популярных запросов в ее поисковой системе, которые делали израильтяне в 2024 году.

Несмотря на войну, чаще всего израильтяне искали информацию о чемпионате Европы по футболу 2024 года. На втором месте – певец Идан Амеди, получивший тяжелые ранения в бою в секторе Газы, на третьем – Командование тылом.

Четвертое место заняло реалити-шоу "Меруц ле-Милион" ("Гонка за миллионом"), на пятом – ныне покойный командующий боевым крылом ХАМАСа Мухаммад Деф, на шестом – Иран.

Замыкают общий ТОП-10 скончавшийся в этом году певец Лиор Фархи, представительница Израиля на Евровидении Эден Голан, кулинарное реалити-шоу "Мисхакей а-Шеф" и музыкальное реалити-шоу "а-Кохав а-Ба".

В категории "поиск персоналий" вслед за Иданом Амеди и Эден Голан идут спасенная ЦАХАЛом из Газы Ноа Аргамани, министр Исраэль Кац, певец Эден Хасон, дзюдоистка Раз Гершко, ведущий и комментатор Элико Коэн, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, депутат Кнессета Офер Касиф и баскетболист Дерек Шарп.

В категории "Политика" лидирует Исраэль Кац, за которым следуют выборы президента США, Гаага, БАПОР (UNRWA), Дональд Трамп, Шикма Бреслер, Эли Фельдштейн, Гидеон Саар, Надав Аргаман и Камала Харрис.

В категории вопросов, начинающихся со слова "как", лидирует вопрос "Как приготовить пасту с пармезаном", а в категории вопросов, начинающихся со слова "почему", лидером стал вопрос "Почему в Шавуот едят молочное".

Лидер в категории песен – "Ураган", с которым Эден Голан выступала на Евровидении, в категории сериалов – "Блекспейс" 13-го канала ИТВ.