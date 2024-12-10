ЦАХАЛ признал провал: БПЛА хуситов поразил здание в Явне, неверная идентификация

Командующий ВВС Армии обороны Израиля генерал-майор Томер Бар вечером 9 декабря провел оперативное совещание по результатам расследования обстоятельств попадания йеменского БПЛА в жилое здание в Явне.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, расследование показало, что вражеский беспилотный самолет, запущенный из Йемена, "был идентифицирован как подозрительная цель рядом с другими невраждебными самолетами". Для перехвата были подготовлены боевой вертолет и системы ПВО. Но вражеский беспилотник так и не успели перехватить "из-за опасений, что это гражданский самолет, а также из-за отсутствия постоянного наблюдения".

Далее в том же отчете сказано, что БПЛА хуситов "не был классифицирован как вражеский самолет". ЦАХАЛ признает, что "неактивация системы предупреждения была ошибкой".

Командующий ВВС пришел к выводу, что подчиненные ему подразделения "не справились с инцидентом и не обеспечили защиту и предупреждение граждан Израиля", передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Отметим, что незадолго до падения БПЛА на крышу и балкон верхнего этажа 15-этажного жилого дома в Явне пролет этого беспилотника фиксировали на камеры мобильных телефонов местные жители. И даже по этим записям не лучшего качества однозначно можно было понять, что летит БПЛА иранского производства типа "Самад" (вероятнее всего, "Самад-3"). Причем ранее такие БПЛА неоднократно достигали территории Израиля, а один такой беспилотник атаковал Тель-Авив 19 июля 2024 года (тогда погиб израильтянин Евгений Фредер).