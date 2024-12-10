СМИ: Израиль подтверждает операцию по уничтожению флота сирийской армии

Израиль подтверждает проведение масштабной операции по уничтожению флота сирийской армии в районе порта Латакия и Минат аль-Байда (к северу от Латакии) на западе Сирии, передает Ynet.

В сообщении Йоава Зейтуна сказано, что атака была осуществлена ​​с использованием ракетных корветов.

Сообщение об этой операции опубликовал и военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.

Судя по имеющимся данным, были уничтожены многие корабли ВМС Сирии, на которых находились десятки ракет класса "море-море".

Цель атаки, как и других ударов ЦАХАЛа по целям в Сирии – не допустить попадания оружия и боеприпасов в руки враждебных Израилю элементов.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", заявлял, что удары по целям в районе Латакии были нанесены израильскими ВВС.

Сирийские источники сообщают, что в ночь на 10 декабря ВВС ЦАХАЛа нанесли новую серию ударов по целям в Дамаске и окрестностях столицы Сирии.

После падения режима Асада – в течение трех суток, 8-10 декабря, израильские ВВС, по данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", атаковали около 300 целей в Сирии.