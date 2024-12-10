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Израиль

Нетаниягу начал давать показания в окружного суде в Тель-Авиве

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 декабря 2024 г., 10:11 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 10:32
Нетаниягу начал давать показания в окружного суде в Тель-Авиве
Chaim Goldberg/Flash90

Утром 10 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в окружной суд Тель-Авива, где будет давать свидетельские показания. От комментариев СМИ он воздержался.

Войдя в зал судебных заседаний, Нетаниягу пожал руки членам Кнессета, министрам и другим его сторонникам, которые прибыли на первые слушания, чтобы его поддержать.

Заседание началось со вступительной речи адвоката Амита Хадада. Главный обвинитель по делу Нетаниягу Лиат Бен-Ари не присутствует в зале.

Попытки добиться отсрочки дачи показаний были отклонены судом.

Нетаниягу должен будет выступать в качестве свидетеля в окружном суде Тель-Авива три раза в неделю, с 10 до 16. Заседания будут проходить в зале заседаний, защищенном от ракетных обстрелов. Решение о переносе процесса из Иерусалима в Тель-Авив было принято с учетом рекомендаций служб, отвечающих за безопасность премьер-министра.

Израиль
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