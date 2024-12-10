Вооруженное нападение в Кармиэле, тяжело ранен мужчина. Не исключена версия теракта

Около полудня 10 декабря в Кармиэле на улице А-Харошет в результате нападения с применением холодного оружия были ранены двое мужчин.

Мужчина примерно 35 лет в тяжелом состоянии. Пострадавший доставлен в больницу "Галиль" в Нагарии.

Второй – получил легкое ранение. Госпитализация не потребовалась.

Полиция проводит расследование.

В сообщении полиции сказано, что задержан подозреваемый в нападении – мужчина примерно 20 лет, житель арабской деревни Нахф. Отмечаются, что проверяются все версии – то есть не исключена версия теракта (нападения на почве национальной или религиозной ненависти).