Вооруженное нападение в Кармиэле, тяжело ранен мужчина. Не исключена версия теракта
время публикации: 10 декабря 2024 г., 12:43 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 13:27
Около полудня 10 декабря в Кармиэле на улице А-Харошет в результате нападения с применением холодного оружия были ранены двое мужчин.
Мужчина примерно 35 лет в тяжелом состоянии. Пострадавший доставлен в больницу "Галиль" в Нагарии.
Второй – получил легкое ранение. Госпитализация не потребовалась.
Полиция проводит расследование.
В сообщении полиции сказано, что задержан подозреваемый в нападении – мужчина примерно 20 лет, житель арабской деревни Нахф. Отмечаются, что проверяются все версии – то есть не исключена версия теракта (нападения на почве национальной или религиозной ненависти).