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Израиль

Суд над Нетаниягу, подготовка к выборам. Видеокомментарий Габи Вольфсона

время публикации: 10 декабря 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 12:36
Суд над Нетаниягу, подготовка к выборам. Видеокомментарий Габи Вольфсона
"Непечатное"/Newsru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу начал давать свидетельские показания в окружном суде Тель-Авива по делам о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Этот процесс, который длится уже более четырех лет, достиг ключевой стадии: премьер-министр должен представить свою версию событий, после чего начнется перекрестный допрос прокуратуры.

Между тем напряженность внутри правящей коалиции продолжает нарастать. Среди спорных вопросов – закон о призыве, который остается нерешенным и вызывает трения между ультраортодоксальными и светскими партиями. Эксперты предупреждают, что коалиция может распасться, что приведет к досрочным выборам.

На фоне растущего давления на Нетаниягу, Израиль продолжает сталкиваться с внешнеполитическими вызовами. Обсуждаются возможные переговоры с ХАМАСом об освобождении заложников, а также шаги по нормализации отношений с Саудовской Аравией. Однако внутриполитический кризис ставит под вопрос способность правительства принимать стратегические решения.

Как судебный процесс и политические кризисы повлияют на будущее Израиля и смогут ли власти сохранить стабильность – смотрите в нашем новом видео.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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