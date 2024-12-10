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Израиль

Несколько министров от "Ликуда" отказались появиться в суде вместе с Нетаниягу

Суд
Биньямин Нетаниягу
Ликуд
время публикации: 10 декабря 2024 г., 18:22 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 18:25
Министр экономики Нир Баркат
Avshalom Sassoni/Flash90

Приближенные премьер-министра обращались к ведущим фигурам в "Ликуде" с просьбой приехать в окружной суд в Тель-Авиве, чтобы выразить поддержку главе правительства, сообщают некоторые СМИ.

Несмотря на обращения, депутаты и министры отказались, и в зале суда присутствовали лишь те, кто полностью и безоговорочно поддерживают премьер-министра.

Среди тех, кто отказался от предложения поприсутствовать в зале суда были министр сельского хозяйства Ави Дихтер, министр экономики Нир Баркат и глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн, сообщает "Гаарец".

Позднее Баркат дал интервью радиостанции "Галей Исраэль" и объяснил, что во время заседания суда он находился в поездке, которая была назначена заранее. "Я поддерживаю премьер-министра и желаю ему больших успехов. Он знает, что я поддерживаю его", - сказал Баркат. Он также добавил, что решение суда отказать премьеру в просьбе перенести начало свидетельских показаний было ошибкой.

Израиль
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