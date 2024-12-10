Автомобиль сбил мотоциклиста в Рамат-Гане, молодой человек в тяжелом состоянии

На улице Криници в Рамат-Гане произошлло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП молодой человек в возрасте около 16 лет получил тяжелые травмы.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, медики эвакуировали его в больницу "Ихилов" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Сообщается, что удар был настолько сильным, что шлем на голове мотоциклиста разбился, и он получил черепно-мозговую травму.