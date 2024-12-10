Автомобиль сбил мотоциклиста в Рамат-Гане, молодой человек в тяжелом состоянии
время публикации: 10 декабря 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 20:10
На улице Криници в Рамат-Гане произошлло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП молодой человек в возрасте около 16 лет получил тяжелые травмы.
Оказав пострадавшему неотложную помощь, медики эвакуировали его в больницу "Ихилов" в тяжелом, но стабильном состоянии.
Сообщается, что удар был настолько сильным, что шлем на голове мотоциклиста разбился, и он получил черепно-мозговую травму.
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