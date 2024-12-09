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Израиль

В результате ДТП в Иерусалиме тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
Полиция
время публикации: 09 декабря 2024 г., 23:39 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 23:39
В результате ДТП в Иерусалиме тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На улице А-Ганенет в Иерусалиме автобус сбил мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 25 лет) получил тяжелые травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

По дороге в больницу были начаты реанимационные мероприятия.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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