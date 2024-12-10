Внимание, розыск: пропала 58-летняя Ольга Гараба из Тель-Авива

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 58-летней Ольги Гарабы из Тель-Авива. 9 декабря около 15:30 она вышла из своего дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, брюнетка, глаза зелено-карие. Описание одежды: розовые брюки, розовая рубашка, серая куртка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.