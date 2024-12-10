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Израиль

Внимание, розыск: пропала 58-летняя Ольга Гараба из Тель-Авива

время публикации: 10 декабря 2024 г., 16:32 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 16:32
Внимание, розыск: пропала 58-летняя Ольга Гараба из Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 58-летней Ольги Гарабы из Тель-Авива. 9 декабря около 15:30 она вышла из своего дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, брюнетка, глаза зелено-карие. Описание одежды: розовые брюки, розовая рубашка, серая куртка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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