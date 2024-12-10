Нетаниягу принял Вилдерса в своем офисе в Иерусалиме

Во вторник, 10 декабря, в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с Гертом Вилдерсом, лидером нидерландской "Партии свободы", который поддержал израильтян на фоне погромов в Амстердаме.

Гертом Вилдерс является депутатом парламента Нидерландов с 1998 года, первоначально в качестве представителя "Народной партии за свободу и демократию", а с 2006 года – "Партии свободы", основателем и руководителем которой он стал. Широкую известность приобрел благодаря своей жесткой популистской антиисламской риторике, например, он заявил о том, что "выгнал бы пророка Мухаммада из страны, если бы он жил в наше время".