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Израиль

Нетаниягу принял Вилдерса в своем офисе в Иерусалиме

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 декабря 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 16:07
Нетаниягу принял Вилдерса в своем офисе в Иерусалиме
Фото: Мааян Туаф/GPO

Во вторник, 10 декабря, в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с Гертом Вилдерсом, лидером нидерландской "Партии свободы", который поддержал израильтян на фоне погромов в Амстердаме.

Гертом Вилдерс является депутатом парламента Нидерландов с 1998 года, первоначально в качестве представителя "Народной партии за свободу и демократию", а с 2006 года – "Партии свободы", основателем и руководителем которой он стал. Широкую известность приобрел благодаря своей жесткой популистской антиисламской риторике, например, он заявил о том, что "выгнал бы пророка Мухаммада из страны, если бы он жил в наше время".

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