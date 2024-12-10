Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 10 декабря, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 11-19 градусов, в Тель-Авиве – 13-23, в Хайфе – 16-22, в Эйлате – 16-27, в Беэр-Шеве – 12-23, в Мицпе-Рамоне – 11-21, на побережье Мертвого моря – 18-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-22, в Ариэле – 12-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-23, на Голанских высотах – 14-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду – тепло, облачно. В четверг-пятницу ожидается понижение температуры.