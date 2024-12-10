Кнессет продлил действие положения, позволяющего умерщвлять бездомных собак в приграничных зонах

В понедельник, 9 декабря, Кнессет во втором и третьем чтениях утвердил законопроект, продлевающий действие временного положения о контроле над бездомными животными. За это предложение проголосовали 32 депутата и 13 были против.

Сайт 14-го телеканала отмечает, что закон позволяет городским ветеринарам отдавать распоряжение об усыплении бездомных собак, пойманных в радиусе 20 км от границы с сектором Газы, и в 10 км – на севере.

Распоряжение об усыплении может быть отдано через четыре дня после отлова животного, а не через 10 дней, как это было в предыдущей версии закона.

Срок действия этого положения истекает 31 марта 2025 года.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что многие страны сталкиваются с проблемой бездомных собак, но в Израиле эта проблема приобрела особую остроту и усугубилась в приграничном районе после начала войны "Железные мечи". Огромное количество бездомных животных проникло в Израиль после начала боевых действий и разрушения пограничного забора.