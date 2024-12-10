x
10 декабря 2024
|
последняя новость: 22:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2024
|
10 декабря 2024
|
последняя новость: 22:42
10 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 14-летний Денис Сокольников из Кфар-Сабы

Розыск
время публикации: 10 декабря 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 22:05
Внимание, розыск: пропал 14-летний Денис Сокольников из Кфар-Сабы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске жителя Кфар-Сабы 14-летнего Дениса Сокольникова.В последний раз его видели 1 декабря в 14:00 на улице А-Веред в Нес-Ционе.

В полиции предполагают, что подросток все еще находится в Нес-Ционе или окрестностях города.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, светлые короткие волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100 или в отделение Кфар-Сабы по телефону 09-7473444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook