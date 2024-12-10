Внимание, розыск: пропал 14-летний Денис Сокольников из Кфар-Сабы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске жителя Кфар-Сабы 14-летнего Дениса Сокольникова.В последний раз его видели 1 декабря в 14:00 на улице А-Веред в Нес-Ционе.

В полиции предполагают, что подросток все еще находится в Нес-Ционе или окрестностях города.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, светлые короткие волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100 или в отделение Кфар-Сабы по телефону 09-7473444.