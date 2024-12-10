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Израиль

Законопроект, защищающий близких погибших солдат от увольнения, принят в первом чтении

Законы
Погибшие
Кнессет
время публикации: 10 декабря 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 21:30
Законопроект, защищающий близких погибших солдат от увольнения, принят в первом чтении
Chaim Goldberg/Flash90

На пленарном заседании Кнессета был утвержден в первом чтении законопроект, предоставляющий близким погибших военнослужащих и жертв терактов защиту от увольнения в течение первого года траура.

Инициатором законопроекта выступила депутат Деби Битон ("Еш Атид"), к нему был присоединен аналогичный законопроект депутата Пнины Тамено-Шете ("Махане Мамлахти").

После утверждения законопроект передан в парламентскую комиссию по труду и социальному обеспечению, которая подготовит его к утверждению во втором и третьем (итоговом) чтениях.

Израиль
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