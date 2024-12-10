Законопроект, защищающий близких погибших солдат от увольнения, принят в первом чтении

На пленарном заседании Кнессета был утвержден в первом чтении законопроект, предоставляющий близким погибших военнослужащих и жертв терактов защиту от увольнения в течение первого года траура.

Инициатором законопроекта выступила депутат Деби Битон ("Еш Атид"), к нему был присоединен аналогичный законопроект депутата Пнины Тамено-Шете ("Махане Мамлахти").

После утверждения законопроект передан в парламентскую комиссию по труду и социальному обеспечению, которая подготовит его к утверждению во втором и третьем (итоговом) чтениях.