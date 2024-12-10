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Израиль

Полиция проводит масштабную операцию в Лахише

Полиция
время публикации: 10 декабря 2024 г., 05:49 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 05:52
Полиция проводит масштабную операцию в Лахише
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция объявила о проведении масштабной операции против криминальных структур в округе Лахиш, в которой задействованы сотни сотрудников правоохранительных органов.

В сообщении подчеркивается, что действия полиции не связаны с "ситуацией в сфере безопасности". То есть речь идет не об антитеррористической операции, а о действиях, направленных против преступников.

Израиль
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