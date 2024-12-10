Полиция проводит масштабную операцию в Лахише
время публикации: 10 декабря 2024 г., 05:49 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 05:52
Полиция объявила о проведении масштабной операции против криминальных структур в округе Лахиш, в которой задействованы сотни сотрудников правоохранительных органов.
В сообщении подчеркивается, что действия полиции не связаны с "ситуацией в сфере безопасности". То есть речь идет не об антитеррористической операции, а о действиях, направленных против преступников.