Полиция проводит масштабную операцию в Лахише

Полиция объявила о проведении масштабной операции против криминальных структур в округе Лахиш, в которой задействованы сотни сотрудников правоохранительных органов.

В сообщении подчеркивается, что действия полиции не связаны с "ситуацией в сфере безопасности". То есть речь идет не об антитеррористической операции, а о действиях, направленных против преступников.