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Израиль

Кнессет обсуждает возможность закрытия политических организаций в вузах

Кнессет
Оцма Иегудит
Университеты
время публикации: 10 декабря 2024 г., 16:47 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 16:47
Кнессет обсуждает возможность закрытия политических организаций в вузах
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по образованию рассматривает законопроект, представленный депутатом Лимор Сон Армелех ("Оцма Иегудит"), касающийся политической деятельности среди студентов вузов.

Согласно законопроекту, будет прекращена деятельность студенческих объединений, которые "поддерживают террористическую деятельность или вооруженную борьбу против государства Израиль".

Еще один параграф законопроекта предусматривает право лишать студента академической степени в том случае, если он был признан виновным в террористической деятельности.

Как сообщает "Гаарец", юридический советник комиссии Кнессета по образованию заявила, что этот законопроект является крайней формой вмешательства в независимость учебных заведений и системы высшего образования.

Израиль
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