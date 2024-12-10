Показания Нетаниягу: день первый в цитатах

Глава правительства Биньямин Нетаниягу 10 декабря начал давать показания в суде по делам о коррупции, по которым он проходит в качестве обвиняемого. Речь идет о "деле 1000", касающегося взаимоотношений семейства Нетаниягу с миллиардером Арноном Милченом и законности ценных подарков от него, о "деле 2000" о взаимоотношениях Нетаниягу с издателем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом, который якобы предложил Нетаниягу позитивное освещение в обмен на продвижение закона в ущерб конкуренту "Едиот Ахронот", и о "деле 4000" о взаимоотношениях с владельцем сайта Walla Шаулем Аловичем.

Первый день Нетаниягу в суде. Фоторепортаж

Показания главы правительства стали главной темой дня всех израильских СМИ и одной из важных тем для СМИ зарубежных, сам глава правительства выступал не из-за бронированного стекла, как предполагалось ранее, и подробно отвечал на задаваемые вопросы. Очень значительная часть его выступления касалась политических тем и не была прямыми ответами на вопросы, однако и обсуждения конкретных тем в первый день показаний судьи едва ли ожидали. Мы приведем несколько цитат из показаний главы правительства.

О позитивном отражении в прессе: "Позиции, которых я придерживаюсь и в которые я верю, требовали и требуют от меня непрерывной борьбы с господствующими в израильских СМИ и в общественном дискурсе Израиля мнениями, ведь они утверждали, что проблема Ирана это только моя прихоть, манипуляции Нетаниягу, они утверждали, что если создать палестинское государство на окраинах Иерусалима – наступит мир и порядок. Если бы я хотел хорошего отношения прессы, мне было бы достаточно только намекнуть на "два государства", сделать несколько шагов влево – и я стал бы героем Израиля. Вместо этого я отстаивал позиции, которые жизненно важны для существования Государства Израиль, и терпел критику и нападки, в том числе и на мою жену, и на мою семью, терпел оскорбления, клевету и ложь в таком масштабе, что я сомневаюсь, испытывали ли где-либо еще в мире публичные деятели что-либо подобное".

О требовании подарков, "сигар и шампанского": "Это полная ложь и абсолютный абсурд. Я работаю по 17-18 часов в сутки, до глубокой ночи. У меня почти нет времени видеться с семьей, я не видел толком своих детей, это большая цена, которую мне приходится платить. У меня есть определенное "убежище" для отдыха – я читаю исторические книги, иногда книги по экономике. Иногда – грешен – выкуриваю сигару, я тоже не могу курить их непрерывно, у меня постоянные встречи. Кстати, я ненавижу шампанское, не пью его совсем".

О публикациях о Саре Нетаниягу: "К моей жене относятся очень несправедливо, она подвергается постоянным нападкам, уничтожающим ее достоинство и репутацию, она под ударами, которых не испытывала и едва ли будет испытывать ни одна супруга премьер-министра в мире. И это моя жена, продолжающая работать на государственной службе, работающая с тяжелейшими случаями с детьми, как детский психолог, отдающая свою жизнь ради страны. Представлять нашу с ней жизнь как постоянное стремление к гедонизму – это не просто абсурд, это стыд и позор".

О балансе мнений в израильских СМИ. "Моя позиция в отношении рынка мнений та же, что и в отношении экономического рынка: если рынок свободный, результаты будут лучше, чем если у вас только один поставщик. Раньше телевидение служило кузницей кадров, которые затем пошли на другие каналы, и постепенно разнообразие мнений, которое так важно для прессы, сужалось и схлопывалось. До такой степени, что подавляющее большинство обозревателей, редакторов и корреспондентов пришли из левого лагеря и поддерживают левый лагерь, они заблокировали рынок мнений. Целые общественные группы не имеют своего представительства. Как граждане могут принимать решения, если они постоянно слышат только одну сторону? Диверсификация СМИ, на мой взгляд, жизненно важна. 14 канал вырос из ничего, при минимальных инвестициях, которые даже не сравнить с инвестициями в "Таагид" (Госкорпорацию телерадиовещания). Это произошло потому, что общество жаждало услышать разнообразие мнений. Если две трети потребителей хотят мяса, а 98% продают только веганские товары, совершенно очевидно, если ты начнешь продавать мясо, клиенты придут к тебе".