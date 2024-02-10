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    В Израиле

    На глубине 18 метров под штабом UNRWA обнаружены серверы разведки ХАМАСа

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    На глубине 18 метров под штабом UNRWA обнаружены сервера разведки ХАМАСа
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции на севере сектора Газы было обнаружено оборудование военной разведки ХАМАСа.

    Сервера и другое оборудование террористической группировки размещались на глубине 18 метров под центральным штабом UNRWA в секторе Газы. Вход туннель располагался рядом со школой, принадлежащей международной благотворительной организации. Протяженность туннеля составляла около 700 метров, и он был разделен несколькими бронированными дверьми.

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    Туннель был подключен к электрической сети штаба UNRWA, под которым он находился.

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    Военные отмечают, что благодаря раскрытию этого объекта были получена информация и о других объектах террористической инфраструктуры ХАМАСа.

    Представители UNRWA заявили, что им не было известно о том, что под их зданием находился туннель террористов.

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    Военные опубликовали информацию о взятии объекта, принадлежащего разведке ХАМАСа, после того, как он был разрушен.

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    Руководитель UNRWA призвал к расследованию после сообщения о серверах ХАМАСа под штабом агентства

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    Генеральный комиссар Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (UNRWA) Филиппе Лаззарини призвал провести независимое расследование в связи с сообщением ЦАХАЛа об обнаружении объекта ХАМАСа под штаб-квартирой агентства.

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    При этом он отметил, что в настоящий момент такое расследование провести невозможно из-за активных боевых действий в секторе Газы, передает "Интерфакс".

    Также глава UNRWA заверил, что в агентстве не знали, что находится под его штаб-квартирой. По словам Лаззарини, в организации узнали об объекте ХАМАСа из сообщений СМИ. "Израильские власти официально не проинформировали UNRWA о предполагаемом подземном объекте", – заявил Лаззарини.

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    Он добавил, что все сотрудники UNRWA покинули штаб-квартиру 12 октября 2023 года после распоряжения Израиля об эвакуации. "Мы не использовали этот комплекс с тех пор, как покинули его, и нам не известно о какой-либо деятельности, которая могла иметь там место", – подчеркнул глава агентства.

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