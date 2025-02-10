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Израиль

В центре Израиля был слышен взрыв

время публикации: 10 февраля 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 14:32
В центре Израиля был слышен взрыв
Hadas Parush/Flash90

В понедельник, 10 февраля, около 14:15 в центре Израиля – в Холоне и Ришон ле-Ционе – был слышен взрыв.

Источник в полиции Израиля заявил редакции Newsru.co.il, что речь идет о действиях ЦАХАЛа, повода для беспокойства нет.

Редакция Newsru.co.il обратилась в пресс-службу ЦАХАЛа. Ответа пока не было.

Отметим, что ЦАХАЛ не предупреждал об учениях или контролируемых взрывах в центре Израиля.

Информация уточняется.

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В центре Израиля были слышны взрывы. ЦАХАЛ: это учения