В центре Израиля был слышен взрыв
время публикации: 10 февраля 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 14:32
В понедельник, 10 февраля, около 14:15 в центре Израиля – в Холоне и Ришон ле-Ционе – был слышен взрыв.
Источник в полиции Израиля заявил редакции Newsru.co.il, что речь идет о действиях ЦАХАЛа, повода для беспокойства нет.
Редакция Newsru.co.il обратилась в пресс-службу ЦАХАЛа. Ответа пока не было.
Отметим, что ЦАХАЛ не предупреждал об учениях или контролируемых взрывах в центре Израиля.
Информация уточняется.
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