В центре Израиля был слышен взрыв

В понедельник, 10 февраля, около 14:15 в центре Израиля – в Холоне и Ришон ле-Ционе – был слышен взрыв.

Источник в полиции Израиля заявил редакции Newsru.co.il, что речь идет о действиях ЦАХАЛа, повода для беспокойства нет.

Редакция Newsru.co.il обратилась в пресс-службу ЦАХАЛа. Ответа пока не было.

Отметим, что ЦАХАЛ не предупреждал об учениях или контролируемых взрывах в центре Израиля.

Информация уточняется.